Комунальні підприємства громади здатні бути конкурентоспроможними!
КП Тернопільської міської ради “Тернопіль Інтеравіа”, котре на даний момент очолюю Іван Сороколіт, проводить монтажні роботи по обладнанню системою відеоспостереження ОСББ “Бандери, 53”.
На ринку систем відео-спостереження та побудов локальних телекомунікаційних мереж висока конкуренція. Але підприємству вдається пропонувати якісні послуги й здобувати свого клієнта.
Підприємством реалізовано десятки різних комерційних небюджетних проектів. Навіть зараз триває виконання одночасно 5-ти замовлень.
Саме завдяки колективу підприємству вдається отримувати добрі оцінки і займати перші місця за різними критеріями, – тішиться досягненнями Іван Сороколіт.
Нагадаємо, нещодавно тернопільські комунальні підприємства пройшли перевірку на публічність.
Громадські активісти впродовж досліджували комунальників на відкритість і доступність, та склали відповідний рейтинг. Найкращими в ньому виявивились КП “Тернопільодоканал” та “Тернопіль Інтеравіа”.