У Тернополі спіймали за кермом 15-річного юнака

Сьогодні, близько 9-ї години ранку, патрулюючи на проспекті Степана Бандери, інспектори помітили автомобіль ВАЗ 2105, який проїхав перехрестя проспекту Степана Бандери та вулиці Коновальця на червоний сигнал світлофора.

Поліцейські швидко наздогнали та зупинили автівку, кермувальником якої виявився громадянин 2005 року народження.

Інспектори викликали на місце події батька юнака. Провели роз’яснювальну бесіду, щодо недопущення порушень закону в майбутньому та склали на батька протокол за ч.3 ст.184 (неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП.