У Тернополі стартує інтенсив з української мови «Мова – ДНК нації»

У рамках «Програми сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді» у Тернополі розпочинається тиждень приурочений українській мові.

Подія покликана винести на загал дискусію про вплив мови на життя громади, сформувати концепцію розвитку української мови, створити «дорожню мапу» зі збереження й розвитку мови.

Заходи відбудуться у форматі тематичних панельних дискусій, під час яких пройдуть обговорення ключових тем: українська мова у повсякденному житті, у бізнесі, у школі, у концертній діяльності, у рекламі, блогерстві, медіа тощо. Внутрішньо переміщенні громадяни поділяться власним досвідом щодо спілкування українською мовою.

Серед спікерів – керівники профільних установ, юристи, бізнесмени, медійники, лідери громадської думки.

Найактивніший учасник днів мови отримає Сертифікат на безкоштовні курси з покращення знань про українську мову.

Детальна інформація та реєстрація на події за номером телефону: +380671711750