На кордоні затримали мешканця Тернопільщини, який фіктивно одружився

Майорка і Варшава «накрилися»

7 прикордонний Карпатський загін У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею прикордонникивиявили «подружжя», яке насправді не мало намірів створювати родину. Чоловіки, одружившись із жінками з інвалідністю, намагалися таким чином нелегально виїхати за кордон.

34-річний уродженець Тернопільщини одружився на 35-річній жінці з Івано-Франківщини, яка має інвалідність ІІ групи. Уночі в пункті пропуску «Краківець» вони спробували перетнути кордон, заявивши, що їдуть до Майорки на постійне проживання. Однак під час спілкування з прикордонниками жінка не змогла відповісти навіть на питання, де проживає її «чоловік».

Іншу «пару» викрили в пункті пропуску «Грушів». 33-річний чоловік, одружений з 37-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи, намагався виїхати до Варшави, нібито в гості до своєї сестри. Прикордонники з’ясували, що чоловік не знає ані року народження своєї «дружини», ані причини її інвалідності.

Обидва шлюби уклали в один день — 22 червня цього року.

Про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»), оперативні співробітники загону повідомили до Нацполіції.