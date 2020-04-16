У Тернополі тестування на COVID-19 пройшли 257 медичних працівників – вірус виявили у сімох

У Тернополі триває масове тестування на коронавірус лікарів первинної ланки медицини, працівників транспорту і священників. Минулого тижня ми отримали результати сімейних лікарів і медичних працівників, кондукторів і водіїв спецтранспорту. Тоді підтвердився один випадок коронавірусу серед медиків.

Цього тижня тестування на коронавірус пройшли 257 педіатрів та іншого медперсоналу, які з ними працююють. Уже відомі результати.

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у семи людей. Це чотири медики і три інших працівники. Зараз лікарі визначають коло контактних осіб. Медики, у яких виявили коронавірус, добре себе почувають і перебувають вдома, – повідомляють у міській раді.