14:25 | 16.04.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі тестування на COVID-19 пройшли 257 медичних працівників – вірус виявили у сімох

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У Тернополі триває масове тестування на коронавірус лікарів первинної ланки медицини, працівників транспорту і священників. Минулого тижня ми отримали результати сімейних лікарів і медичних працівників, кондукторів і водіїв спецтранспорту. Тоді підтвердився один випадок коронавірусу серед медиків.

Цього тижня тестування на коронавірус пройшли 257 педіатрів та іншого медперсоналу, які з ними працююють. Уже відомі результати.

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у семи людей. Це чотири медики і три інших працівники. Зараз лікарі визначають коло контактних осіб. Медики, у яких виявили коронавірус, добре себе почувають і перебувають вдома, – повідомляють у міській раді.

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