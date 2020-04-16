Проти лікарні ведеться жорстока інформаційна війна, – звернення Борщівської районної лікарні
КНП «Борщівська районна лікарня» включена в першу хвилю надання допомоги хворим з COVID-19. Та на превеликий жаль, медикам доводиться боротися не тільки з пандемією COVID-19, а й жорстокою критикою окремих наших краян. Про це йдеться в заяві медичного закладу.
- Все, що публікується на нашій фейсбук сторінці є правдивою та достовірною інформацією. Ми висловлюємо щирі слова подяки кожній людині особисто, яка долучається до благодійної місії і допомагає нашій лікарні. В такий непростий час кожен з Вас може стати благодійником і зробити це в доступній формі: молитвою, добрим словом, пожертвою. Тому не варто обговорювати зроблені добрі справи, а тим паче обливати брудом ! Дуже легко СЛОВОМ, а не ДІЛОМ!!!
ДОСТОВІРНА І ПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ!!!
Апаратів ШВЛ в Борщівській районній лікарні 6:
2 апарати- середнього класу + 4 апарати -низького класу;
3 апарати ШВЛ розміщені в відділенні реанімації, 2 апарати – в операційному блоці, 1 – в інфекційному відділенні.
При потребі всі апарати ШВЛ будуть спрямовані на лікування важких хворих з COVID-19. Останній апарат RV 200 придбаний в квітні 2020 року.
Наявна кількість засобів медичного захисту станом на 16 квітня 13:00 год.:
одноразових комбінезонів – 192;
комбінезонів багаторазового використання -40;
ізоляційних медичних халатів – 149;
захисних окуляр – 165;
захисних щитків – 65;
респіратори FFP1, FFP2, FFP3 – 266;
нітрилові рукавиці – 10747 пар;
латексних та вінілових рукавиць – 300 пар;
захисні фартухи – 34;
одноразових шапочок – 2000;
низьких бахіл – 486;
високі бахіли – 110;
маски одноразові медичні – 4924;
маски багаторазові медичні – 773;
антисептика – 1073л.
Крім того очікуємо доставку :
ізоляційні халати – 122;
респіраторів FFP2 -200;
одноразові комбінезони – 300.
В процесі закупівлі 600 протиепідемічних комплектів, доставку яких обіцяють до 20 днів.
- В світі завжди існувало добро і зло, чорне і біле. Так і серед людей є недруги і є ті хто просто скаже ДЯКУЮ! Будьте певні, що згуртований колектив КНП «Борщівська районна лікарня» поборить пандемію COVID-19 та злі язики.
Тому просимо всіх дописувачів на передодні такого великого свята Христового Воскресіння примиритися і помолитися за здоров’я кожного з ВАС, – просять медичні працівники.