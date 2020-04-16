Проти лікарні ведеться жорстока інформаційна війна, – звернення Борщівської районної лікарні

КНП «Борщівська районна лікарня» включена в першу хвилю надання допомоги хворим з COVID-19. Та на превеликий жаль, медикам доводиться боротися не тільки з пандемією COVID-19, а й жорстокою критикою окремих наших краян. Про це йдеться в заяві медичного закладу.

Все, що публікується на нашій фейсбук сторінці є правдивою та достовірною інформа цією. Ми висловлюємо щирі слова подяки кожній людині особисто, яка долучається до благодійної місії і допомагає нашій лікарні. В такий непростий час кожен з Вас може стати благодійником і зробити це в доступній формі: молитвою, добрим словом, пожертвою. Тому не варто обговорювати зроблені добрі справи, а тим паче обливати брудом ! Дуже легко СЛОВОМ, а не ДІЛОМ!!!

ДОСТОВІРНА І ПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ!!!

Апаратів ШВЛ в Борщівській районній лікарні 6:

2 апарати- середнього класу + 4 апарати -низького класу;

3 апарати ШВЛ розміщені в відділенні реанімації, 2 апарати – в операційному блоці, 1 – в інфекційному відділенні.

При потребі всі апарати ШВЛ будуть спрямовані на лікування важких хворих з COVID-19. Останній апарат RV 200 придбаний в квітні 2020 року.

Наявна кількість засобів медичного захисту станом на 16 квітня 13:00 год.:

одноразових комбінезонів – 192;

комбінезонів багаторазового використання -40;

ізоляційних медичних халатів – 149;

захисних окуляр – 165;

захисних щитків – 65;

респіратори FFP1, FFP2, FFP3 – 266;

нітрилові рукавиці – 10747 пар;

латексних та вінілових рукавиць – 300 пар;

захисні фартухи – 34;

одноразових шапочок – 2000;

низьких бахіл – 486;

високі бахіли – 110;

маски одноразові медичні – 4924;

маски багаторазові медичні – 773;

антисептика – 1073л.

Крім того очікуємо доставку :

ізоляційні халати – 122;

респіраторів FFP2 -200;

одноразові комбінезони – 300.

В процесі закупівлі 600 протиепідемічних комплектів, доставку яких обіцяють до 20 днів.

В світі завжди існувало добро і зло, чорне і біле. Так і серед людей є недруги і є ті хто просто скаже ДЯКУЮ! Будьте певні, що згуртований колектив КНП «Борщівська районна лікарня» поборить пандемію COVID-19 та злі язики.

Тому просимо всіх дописувачів на передодні такого великого свята Христового Воскресіння примиритися і помолитися за здоров’я кожного з ВАС, – просять медичні працівники.