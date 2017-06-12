У Тернополі триває друга кампанія з призначення іменних стипендій

Триває друга кампанія з призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради. Учнів загальноосвітніх шкіл Тернополя, котрі мають досягнення в науці, в спорті, у художній самодіяльності, закликають подати документи до управління освіти, щоб взяти участь у конкурсі.

– Загалом є 17 номінацій, у кожній з них є три стипендії, – каже голова фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Тернопільській міській раді Володимир Місько. – Найперші ініціативи нашої фракції в Тернопільській міськраді, власне, були скеровані на те, щоби створити умови, які би підтримували або надавали максимальне сприяння у розвитку здібностей учнівської молоді. Саме тому ми ініціювали запровадження іменних стипендій в різних галузях знань.

На іменну стипендію Тернопільської міської ради можуть претендувати учні 5-11 класів. Переможці конкурсу щомісяця упродовж навчального року отримають стипендію у розмірі 300 гривень.

– Це стипендії названі на честь відомих уродженців Тернопільщини. У галузі історії і краєзнавства – це стипендія імені Ігоря Ґерети, у галузі математики – це стипендія імені Володимира Левицького, в галузі фізичного виховання та спорту – імені Андрія Юркевича. Цей список можна продовжити. Варто зазначити, що в галузі музики є дві категорії – вокал і володіння музичним інструментом. Окрім цього, запроваджена стипендія для активних школярів, котрі займаються учнівським самоврядуванням, беруть участь у громадському житті школи та міста – вони мають можливість отримати стипендію імені першого бургомістра-українця Тернополя Володимира Лучаківського, – каже Володимир Місько.