У Тернополі ціла сім’я потрапила у лікарню: кажуть, що отруїлися напівфабрикатами

Сьогодні, 6 жовтня, в інфекційні дитяче та доросле відділення потрапило ціле сімейство – чотири дорослих та 7-річна дитина.

За словами хворої жінки Олесі, вчора вони вечеряли напіфабрикатами з одного фірмового м’ясного магазину міста. А вже вночі сімейство мало понос та температуру. Впродовж дня потерпілі пробували лікуватись самі. Сьогодні ввечері температура почала підніматись до 40 і нічим збити не могли, тому викликали швидку.

За словами Олесі, всі, хто погано себе почуває, їли такі спільні страви – голубці та блінчики з м’ясом.

На разі, потерпілі знаходяться в лікарні, де проходять курс лікування.

Нагадаємо, нещодавно 13 людей отруїлись в закладі громадського харчування «Аляска».

Подробиці згодом.