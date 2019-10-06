22:39 | 6.10.2019
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Новини Тернополя 

У Тернополі ціла сім’я потрапила у лікарню: кажуть, що отруїлися напівфабрикатами

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отруєння

Сьогодні, 6 жовтня, в інфекційні дитяче та доросле відділення потрапило ціле сімейство – чотири дорослих та 7-річна дитина.

За словами хворої жінки Олесі, вчора вони вечеряли напіфабрикатами з одного фірмового м’ясного магазину міста. А вже вночі сімейство мало понос та температуру. Впродовж дня потерпілі пробували лікуватись самі.  Сьогодні ввечері температура почала підніматись до 40 і нічим збити не могли, тому викликали швидку. 

За словами Олесі, всі, хто погано себе почуває, їли такі спільні страви – голубці та блінчики з м’ясом.

На разі, потерпілі знаходяться в лікарні, де проходять курс лікування. 

Нагадаємо, нещодавно 13 людей отруїлись в закладі громадського харчування «Аляска».

Подробиці згодом.

 

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