У Тернополі в таксі патрульні виявили трилітрову банку з речовиною, схожою на канабіс

«Я не знаю чиє це, мабуть, пасажири залишили», – виправдовувався перед патрульними водій таксі. Громадянин дуже нервував і хвилювався.

При поверхневій перевірці транспортного засобу інспектори виявили пакет з трилітровим слоїком, у середині якого була подрібненою речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

Подія мала місце близько 2-ї години ночі 25 січня на вулиці Бережанській. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Деталі справи встановить слідчий. Джерело: Патрульна поліція Тернопільської області