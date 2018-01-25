Новини Тернополя 

У Тернополі в таксі патрульні виявили трилітрову банку з речовиною, схожою на канабіс

Irena 46 Views Прокоментуй!

«Я не знаю чиє це, мабуть, пасажири залишили», – виправдовувався перед патрульними водій таксі. Громадянин дуже нервував і хвилювався.

При поверхневій перевірці транспортного засобу інспектори виявили пакет з трилітровим слоїком, у середині якого була подрібненою речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

Подія мала місце близько 2-ї години ночі 25 січня на вулиці Бережанській. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Деталі справи встановить слідчий.

Джерело: Патрульна поліція Тернопільської області

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