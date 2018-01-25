Кому в Бережанах вручили премію імені Братів Лепких?

22 січня, в День Соборності України, у Бережанському районному будинку культури пройшла урочиста церемонія вручення Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2017 рік.

Дійство розпочалося з української «Щедрівки», яку акапельно заспівала юна бережанка, лауреат обласних і міжнародних пісенних конкурсів, учениця Бережанської школи мистецтв ім. М. Бездільного Богдана Борецька. Літературну композицію «Ми єсть народ» за творами Богдана Лепкого представили учні 9-Б класу третьої школи Марія Возьна, Уляна Савочка й Анастасія Андрощук.

Зі знаковою подією в нашому краї та всій Україні присутніх привітали бережанський міський голова Володимир Музичка, заступник голови районної держадміністрації Ігор Гринкевич, голова громадської ради з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких, заслужений діяч мистецтв України, дійсний член НТШ, письменник, краєзнавець, головний редактор журналу «Літературний Тернопіль» Богдан Мельничук, заслужений працівник культури України, директор Тернопільського художнього музею, мистецтвознавець Ігор Дуда, голова Ліги підприємців «Українська справа», меценат – Михайло Ратушняк, український господарник, організатор книговидавничої справи та місцевої преси, лауреат Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2014 р.) Богдан Ничик (м. Тернопіль) та інші.

Як зазначалося у виступах, Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Братів Богдана та Левка Лепких – відзнака, заснована на початку 90-х років редакцією журналу «Тернопіль». Нею нагороджують людей, які зробили значний вклад у розвиток української культури. Від часу заснування премії (перше вручення цієї літературно-мистецької відзнаки відбулося 22 січня 1992 року в конференц-залі видавництва «Збруч») Тернопільщина вже має більше ста лауреатів, які вклали вагомий внесок у розвиток української культури. Уже традиційно фонд премії Братів Лепких формує Ліга підприємців «Українська справа» (голова – Михайло Ратушняк).

22 грудня 2017 р. в приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбулося підсумкове засідання Громадської ради з питань відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2017 рік. Члени Громадської ради Богдан Мельничук, Ігор Дуда, Віктор Уніят, Михайло Андрейчин, Надія Білик, Степан Костюк, Іван Кузишин, Богдан Ничик, Михайло Ониськів, Михайло Ратушняк обговорили творчі здобутки всіх п’ятнадцяти претендентів на здобуття цієї поважної відзнаки.

У результаті таємного голосування Громадська рада вирішила присвоїти Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2017 рік доктору історичних наук, почесному голові НТШ, відповідальному редактору «Енциклопедії НТШ» і «Записок НТШ» Олегові Купчинському (м. Львів) – за серію літературо- і мистецтвознавчих досліджень; тележурналістці Ларисі Михальській (м. Тернопіль) – за цикл програм ТТБ «Відверті діалоги»; письменнику, доктору теологічних і кандидату історичних наук о. Василю Погорецькому (м. Копичинці Гусятинського району) – за книги прози та поезії «На роздоріжжі» (2013 р.), «Хрест на вістрі буття» (2014), «Україна іде…» (2016), «Рахманне роздолля» (2017); заслуженому художнику України, члену НСХУ Олегові Шупляку (м. Бережани) – за серії живописних картин «Двовзори» та «Рідна земля».

На бережанській сцені лауреатів представляли поважні гості: почесного голову НТШ Олега Купчинського – академік Національної академії медичних наук, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Андрейчин і доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови ЛНУ ім. І. Франка Зоряна Купчинська, тележурналістку Ларису Михальську – відомий краєзнавець, журналіст, літературознавець, громадсько-політичний діяч, член НСЖУ, заслужений журналіст України, один із ініціаторів заснування премії Михайло Ониськів. Письменника, доктора теологічних і кандидата історичних наук о. Василя Погорецького представили голова громадської ради з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук і голова Ліги підприємців «Українська справа», меценат Михайло Ратушняк, заслуженого художника України Олега Шупляка – заслужений працівник культури України, лауреат премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких Надія Волинець, народний художник України, голова Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України Богдан Ткачик, директор Тернопільського художнього музею, мистецтвознавець Ігор Дуда. Слово мали й дружина художника-лауреата О. Шупляка – п. Галина, член НСЖУ й НСПУ, поет Василь Савчук, який прочитав свій вірш-присвяту знаному бережанському художнику Олегові Шупляку, заслужений працівник культури України, хормейстер, багаторічний керівник хору «Просвіта» Зиновій Головацький, директор обласного музею Б. Лепкого Ірина Ухман. Присутні з цікавістю слухали виступи й самих лауреатів.

Урочисту церемонію нагородження лауреатів змістовно доповнили чудові художні номери у виконанні місцевих аматорів сцени. У концерті з нагоди Дня Соборності України і вручення премії брали участь народний аматорський хор «Просвіта» – лауреат премії ім. Братів Лепких, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів, народний аматорський жіночий камерний хор «Глорія» (кер. Євгенія Біркова), у виконанні якого прозвучав і знаменитий «Щедрик» М. Леонтовича, дует «Лелія» у складі Наталії Марценюк та Іванни Шаюк, солісти Лілія Слободна, Наталія Борис, Богдана Борецька, читці Леся Метельська, Олена Чорна, Вікторія Ковальчук. За доброю традицією дійство завершилось «Многоліттям» у виконанні всіх присутніх.

У залі Бережанського районного будинку культури цього дня демонструвалися виставки «Богдан та Левко Лепкі в духовній історії України», «Творчість лауреатів премії ім. Братів Лепких», «Картини Олега Шупляка з фондів музею Богдана Лепкого, краєзнавчого музею і приватної колекції Надії Волинець».

Ця урочиста культурно-мистецька подія надовго запам’ятається і бережанцям, і гостям міста. Відрадно, що в нашому краї є чимало талановитих людей, котрі щедро вкладають свій вагомий внесок у розвиток української скарбниці культури.

Тетяна Бідзіля, м. Бережани.

Джерело: Золота пектораль

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