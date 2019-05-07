Вода з криниць у підтоплених селах на Тернопільщині є небезпечною

У зв’язку з підтопленням частини населених пунктів Бережанського, Збаразького та Козівського районів Тернопільською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 02.05.2019р. було здійснено виїзд та відібрано взірці води для дослідження за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками з джерел водопостачання вищевказаних населених пунктів.

З 16 відібраних (з них 7 з індивідуальних, децентралізованих джерел водопостачання) взірців питної води у 5 були встановленні невідповідності за санітарно-хімічними показниками (за мікробіологічними показниками відхилень не виявлено), а саме:

Бережанський район.

Артсвердловина приватного домогосподарства с.Шибалин, вул.Тернопільська, 7, Бережанський р-н (перевищення вмісту нітратів – 96,98 мг/куб.дм. при нормі не більше 50 мг/куб.дм.). Джерело приватного домогосподарства с.Літятин, вул. Центральна, 28, Бережанський р-н. (перевищення вмісту нітратів – 124,08 мг/куб.дм. при нормі не більше 50 мг/куб.дм.). Каптаж джерела №2, с.Літятин, вул.Нижня, Бережанський р-н (перевищення вмісту нітратів – 65,39 мг/куб.дм. при нормі не більше 50 мг/куб.дм.). Каптаж джерела №1 с.Літятин, вул.Нижня, 2а, Бережанський р-н (перевищення вмісту нітратів – 75,13 мг/куб.дм. при нормі не більше 50 мг/куб.дм.).

Збаразький район.

Приватне домогосподарство вул. Хатки, 24, с. Максимівка, Збаразький р-н. (перевищення вмісту нітратів – 68,29 мг/куб.дм. при нормі не більше 50 мг/куб.дм.).

Хоча перевищення даного показника (нітрати) не може призвести до гострих отруєнь, однак вживати таку воду є небезпечно для здоров’я, особливо дітям раннього віку.

В зв’язку з чим дана інформація з відповідними рекомендаціями доведена до відома власників, балансоутримувачів джерел водопостачання та органів місцевого самоврядування.

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