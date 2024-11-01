У Тернополі відкрили чернечий дім для сестер

31 жовтня в Тернополі відбулося освячення нового чернечого дому для сестер Згромадження Божого Провидіння на парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Урочисту церемонію очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк, разом з владикою Йосафатом Говерою, екзархом Луцьким, повідомляє пресслужба архиєпархії.

На заході були присутні настоятелька згромадження, сестра Тереза Швабер, а також сестри, які розпочали своє служіння на парафії: сестри Анастасія Кравець, Миколая Шуст та Анна Глуховецька.

Про Згромадження Божого Провидіння: Згромадження було засновано в 2011 році на території Луцького екзархату екзархом вл. Йосафатом Говерою. Основна заповідь сестер — любов до Бога та ближнього, яку вони реалізують через діяльність під гаслом «Caritas Veritatis» — Милосердя Божої Правди.

Місія згромадження включає:

Створення молитовних груп для навчання основам віри та виховання зрілих християн. Духовну підтримку та супровід віруючих. Організацію реколекцій, прощ та паломництв. Проведення християнських таборів. Формаційні курси та семінари. Випуск брошур, книг, відео- та аудіоматеріалів. Інші форми діяльності для навчання правд віри та основ молитви.