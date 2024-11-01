У Тернополі відкрили чернечий дім для сестер
31 жовтня в Тернополі відбулося освячення нового чернечого дому для сестер Згромадження Божого Провидіння на парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Урочисту церемонію очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк, разом з владикою Йосафатом Говерою, екзархом Луцьким, повідомляє пресслужба архиєпархії.
На заході були присутні настоятелька згромадження, сестра Тереза Швабер, а також сестри, які розпочали своє служіння на парафії: сестри Анастасія Кравець, Миколая Шуст та Анна Глуховецька.
Про Згромадження Божого Провидіння: Згромадження було засновано в 2011 році на території Луцького екзархату екзархом вл. Йосафатом Говерою. Основна заповідь сестер — любов до Бога та ближнього, яку вони реалізують через діяльність під гаслом «Caritas Veritatis» — Милосердя Божої Правди.
Місія згромадження включає:
- Створення молитовних груп для навчання основам віри та виховання зрілих християн.
- Духовну підтримку та супровід віруючих.
- Організацію реколекцій, прощ та паломництв.
- Проведення християнських таборів.
- Формаційні курси та семінари.
- Випуск брошур, книг, відео- та аудіоматеріалів.
- Інші форми діяльності для навчання правд віри та основ молитви.