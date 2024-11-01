«На щиті» додому повертається Герой Михайло Поворозник з Тернопільщини

Востаннє додому у рідне село Добровляни «на щиті» повертається Герой – ПОВОРОЗНИК Михайло. Повідомляють у Заліщицькій міській раді.

Захисник загинув 25.10.2024 року, виконуючи бойове завдання за призначенням в ході ведення бойових дій в районі н.п. Богоявленка Донецької області загинув.

Жителів громади просять провести “живим” коридором тіло загиблого Героя – Михайла ПОВОРОЗНИКА.

01.11.2024 орієнтовно об 11:00 год від КНП “Заліщицька центральна міська лікарня” центральною вулицею міста(С.Бандери), вул.Стефаника до села Добровляни.

Низький доземний уклін, шана та повага Герою!