17:50 | 1.11.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

«На щиті» додому повертається Герой Михайло Поворозник з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Востаннє додому у рідне село Добровляни «на щиті» повертається  Герой – ПОВОРОЗНИК Михайло. Повідомляють у Заліщицькій міській раді.

Захисник загинув 25.10.2024 року, виконуючи бойове завдання за призначенням в ході ведення бойових дій в районі н.п. Богоявленка Донецької області загинув.

Жителів громади просять  провести “живим” коридором тіло загиблого Героя – Михайла ПОВОРОЗНИКА. 

01.11.2024 орієнтовно об 11:00 год від КНП “Заліщицька центральна міська лікарня” центральною вулицею міста(С.Бандери), вул.Стефаника до села Добровляни.

 

Низький доземний уклін, шана та повага Герою!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *