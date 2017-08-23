20-річний юнак з Тернопільщини пішов на злочин через мобілку

Крадіжку чужого майна інкримінують працівники Бережанського відділу поліції мешканцю райцентру. 20-річний юнак привласнив мобілку знайомого.

Про злочин правоохоронцям повідомив потерпілий. Чоловік уранці після гостини виявив відсутність свого мобільного. І хоч не хотів вірити, що його обікрав знайомий сусіда, який заходив напередодні в гості, правоохоронці довели протилежне.

Розріджений телефон власник залишив на столику у коридорі. Він і впав в око недобросовісному гостю. Вже покидаючи квартиру, той непомітно запхав побілку до кишені.

Сподівався, що потерпілий не згадає, де подів ґаджет, а сам мав намір швидко продати чуже та заробити дармові гроші. Однак уникнути відповідальності за скоєне не вдалося. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ – крадіжка.