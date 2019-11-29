У Тернополі відкрили представництво Польсько-української господарчої палати

ПУГП створює можливості для своїх афілійованих компаній, надаючи високоякісні послуги, а також виступає сполучною ланкою між підприємствами-членами та іншими організаціями і установами.

Польсько-Українська Господарча Палата діє з 1992 року задля покращення розвитку економічних і суспільних польсько-українських стосунків. Її представництва діють у 10 містах України: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Вінниця, Полтава, Суми, Одеса, Луцьк, Харків.

Головою Представництва Польсько-української господарчої палати у Тернополі є Павел Вуттке, генеральний директор ТОВ “Future processing Ukraine”.

Участь в урочистостях взяв також Президент Польсько-української господарчої палати від польської сторони Яцек Пєхота (екс-міністр економіки та міністр економіки і праці в польському уряді (2001-2003; 2005 рр.)).