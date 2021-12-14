У Тернополі відкрили виставку іграшок із рогози, соломи та глини

Всеукраїнську виставку-конкурс “Традиційна українська іграшка руками дитини” відкрили в Тернополі. На ній – понад 100 робіт учасників з 10 областей України, розповіла голова обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва Уляна Джигринюк, пише Суспільне.

За її словами, це діти від 7 до 16 років. Вони зробили іграшки зі шкіри, рогози, соломи та глини.

Таку виставку в Тернополі проводять вдруге На виставці – понад 100 робіт учасників з 10 областей України

“Цим конкурсом ми хочемо зберегти українську народну іграшку. Адже це важливо – давати дітям розуміння, як колись наші предки гралися і як вони це виготовляли”, – розповіла Джигринюк.

Фото: Оксана Галіяш/Суспільне Уляна Джигринюк

Таку виставку в Тернополі проводять вдруге. Вона триватиме до кінця тижня. Переможці конкурсу отримають подарунки від меценатів, каже Уляна Джигринюк.