11:31 | 14.12.2021
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У Тернополі відкрили виставку іграшок із рогози, соломи та глини

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Всеукраїнську виставку-конкурс “Традиційна українська іграшка руками дитини” відкрили в Тернополі. На ній – понад 100 робіт учасників з 10 областей України, розповіла голова обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва Уляна Джигринюк, пише Суспільне

За її словами, це діти від 7 до 16 років. Вони зробили іграшки зі шкіри, рогози, соломи та глини.

У Тернополі відкрили виставку традиційних українських іграшокТаку виставку в Тернополі проводять вдруге

На виставці – понад 100 робіт учасників з 10 областей України

“Цим конкурсом ми хочемо зберегти українську народну іграшку. Адже це важливо – давати дітям розуміння, як колись наші предки гралися і як вони це виготовляли”, – розповіла Джигринюк.

У Тернополі відкрили виставку традиційних українських іграшокФото: Оксана Галіяш/Суспільне

Уляна Джигринюк

Таку виставку в Тернополі проводять вдруге. Вона триватиме до кінця тижня. Переможці конкурсу отримають подарунки від меценатів, каже Уляна Джигринюк.

У Тернополі відкрили виставку традиційних українських іграшок

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