Поблизу Тернополя хочуть розмістити підрозділи тероборони. Хто проти

Два підрозділи територіальної оборони мають розмістити поблизу Тернополя. Приміщення знайшли у Великому Глибочку Білецької громади. Це будівлі колишньої райлікарні. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків командира 105 бригади територіальної оборони Євген Фоменко. Понад 300 жителів села не згодні, щоб військові орендували приміщення, повідомила депутатка громади Лілія Лаврів.

У будівлях військові хочуть розмістити 120 бійців. Про це розповів сержант бригади територіальної оборони Володимир Грицина. За його словами, обрали приміщення колишньої райлікарні, бо вони відповідають критеріям для розміщення бригади територіальної оборони:

“Зокрема, певна віддаль від обласного центру, плюс – це логістичні переваги та залізничне сполучення”.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Володимир Грицина

Володимир Грицина каже, військові займуть не всю територію колишнього медзакладу:

“Нас цікавлять тільки два приміщення цього комплексу і також гаражі, які будуть використовуватись для зберігання техніки. По-перше, приміщення, яке буде використовуватися для бригади територіальної оборони і для командного штабу батальйону. І також про іншу будівлю, яка знаходиться на території. Це так звана панська садиба, яку теж плануємо використовувати для особового складу бригади і батальйону територіальної оборони. Тут знаходиться також фельдшерський пункт. Ми не претендуємо на ці будівлі. Ми також не претендуємо на ділянку парку, де знаходиться пам’ятник Шевченку. Ця територія не буде використовуватися бригадою і батальйоном”.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Будівлі колишньої райлікарні

344 жителі села виступають проти розміщення тут підрозділів. Це результати опитування, які провела ініціативна група, розповіла депутатка Білецької громади Лілія Лаврів під час зустрічі військових із жителями громади:

“На сьогодні ще опитування триває. Мені дали інформацію, що є 353 голоси, з яких 344 проти – це 97,5% опитаних. Це йде мова тільки про опитаних, але, звичайно, вечорами опитувати дуже важко, не всі люди є і це дуже короткий проміжок часу, минуло менше, ніж 2 тижні”.

Загалом, розповідає жінка, у Глибочку проживає понад дві тисячі осіб. Одна з причин, чому люди проти, каже Лілія Лаврів, бо біля колишньої лікарні є дитячий садок:

“В нас багато патріотів і всі розуміють, що таке патріотизм і що таке військові дії. І в душі всі готові долучитися. Але коли йде мова про щоденну безпеку наших дітей і ми розуміємо, що це буде перша точка, куди можуть вдарити у випадку якихось військових дій, то це ще гіршу створює небезпеку для жителів”.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Лілія Лаврів

Один із жителів, який за розміщення в селі військових – Володимир Чавага.

“Я знаю, що таке обстановка військова. І я за те, щоб люди це зрозуміли. Бо в нас Західну частину роззброїли повністю, коли почалася війна. Наші добровольці поїхали на схід, куди перевезли з Тернополя зброю. Їм зброї не дали. А зараз весь час наші діти, онуки захищають наш спокій і гинуть, інвалідів скільки. І нам потрібно мати такі частини”, – каже Чавага.

Депутатка Білецької громади Галина Флиста живе у Великому Глибочку. Жінка розповіла, що думає про розгортання тут військових частин:

“Ми не маємо зараз для молоді нічого. Ми не можемо щось для них придумати. І ми якраз ці приміщення хотіли використати для того, щоб зайшли якийсь спортивний комплекс, кафе, реабілітаційний центр. І зараз нам дуже боляче, коли нам розказують, що ми проти військових. Ні, ми не проти. Якщо буде така необхідність – одне приміщення їм дати. Ну але не дати 2 приміщення і ті гаражі”.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Зустріч із жителями громади

Голова Білецької громади, до якої входить Великий Глибочок, Дмитро Малик розповідає, загальний бюджет громади на рік – 55 мільйонів гривень. Формування військових частин тут дало би додаткові надходження.

“Ми порахували, що це економічно вигідно було би нам. Вони б відремонтували цих два приміщення. Надходження в нашу громаду були б мінімум 2 мільйони на рік. Це є досить достатні надходження. Це тільки з ПДФО. А ще плюс робочі місця”, – каже голова Білецької громади Дмитро Малик.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Дмитро Малик

Підрозділи територіальної оборони мають розмістити в кожному районі області й поблизу обласного центру, розповів виконувач обов’язків командира 105-ї бригади територіальної оборони Євген Фоменко. Цього, за його словами, вимагає закон “Про основи національного спротиву”, який вступає в дію з першого січня.

Інших приміщень поблизу Тернополя, які б відповідали вимогам, не знайшли, каже чоловік. Зустріч із жителями Великого Глибочка тривала приблизно три години. Її результати Євген Фоменко прокоментував так:

“Наразі ми не ставили за мету до чогось домовитись чи прийняти рішення. Метою було моєю, як командира, донести людям, що ми хочемо, які в нас для цього вимоги. Я думаю, я на всі питання відповів. А яким буде рішення громади, скажу чесно, не дуже в мене приємні враження від того, від відношення до військових на восьмому році війни”.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Євген Фоменко

За словами Євгена Фоменка, загалом на Тернопільщині мають сформувати 5 підрозділів. Для трьох з них місця уже знайшли. Голова Білецької громади Дмитро Малик сказав, що для військових шукатимуть інші приміщення, в селі Біла.