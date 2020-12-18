У Тернополі військові отримали квартири від держави

У Тернополі військовослужбовці 2 Галицької бригади Національної гвардії України отримали квартири від держави. Захід відбувся в рамках державної програми забезпечення житлом бійців НГУ.

Ключі та сертифікати про отримання житла вручав голова облдержадміністрації Володимир Труш разом із командувачем Національної гвардії України генерал-полковником Миколою Балабаном.

«У важкий рік для України, попри війну та пандемію, нам вдалося закінчити будівництво цього будинку. Військовослужбовці отримають заслужені квартири. Сильна армія, то сильна країна і нація. Ми хочемо зробити для вас місце, дім куди ви зможете завжди повертатися. Обов’язок держави – захистити своїх захисників», – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

У будинку встановлено енергоощадні технології. Кожне помешкання має систему індивідуального опалення та сучасні енергоощадні вікна. Для контролю за витратами на опалення, водопостачання та електрику квартири обладнано електронними лічильниками.

«Це надзвичайно важливо, що ми змогли надати житло тим людям, які служать всій країні. Я впевнений, що з роками кількість квартир, які отримають військовослужбовці будуть зростати. Першочергово ми вибирали тих, хто зазнав поранень та сім’ї полеглих солдат. Саме вони, як на мене, потребують житла найбільше», – командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балабан.