Чому на головній ялинці “Східного” масиву цьогоріч не буде жодної іграшки

Вже традиційно на бульварі Данила Галицького працівники ПП “Східний масив” встановили ялинку.

Кожного року підприємство купує зелену красуню за власний кошт, щоб порадувати жителів мікрорайону та гостей міста. Також працівники підприємства проводять роботи із облаштування ялинки іграшками та прикрасами та встановлення верхівки новорічного дерева. Що цікаво, завдяки зусиллям працівників підприємства головна ялинка масиву щороку виглядає по-різному. Адже колектив підприємства щоразу долучається до виготовлення прикрас власноруч. Запалюють вогні ялинки на Східному зазвичай у той ж самий день, коли й у Центрі.

Цього року вона знову зміниться, адже на ній не буде жодної іграшки, а лише яскрава ілюмінація. Для безсніжної, трохи похмурої зими – це хороший варіант. вирішили у підприємстві. Тому було придбано нові елементи ілюмінації, які впродовж всього Новорічно-Різдвяного циклу тішитимуть тернополян та гостей міста.

У 2015 році ялинку на бульварі прикрашали білосніжні сніжинки . Того року на бульварі Данила Галицького – новорічна красуня була з патріотичним декором – тризубами, жовто-блакитними стрічкамии та написами із закликами до миру, а ще – лаконічними білими сніжинки, сповненими позитивними емоціями та передноворічним настроєм.