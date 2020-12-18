Гарячі дискусії на сесії Байковецької сільської ради

Відбулася друга сесія сільської ради восьмого скликання. Попри численні дискусії, часом досить гарячі, депутати розглянули усі питання порядку денного. А їх було чимало – 34.

Найбільш важливим, очевидно, було затвердження бюджету сільської ради на 2021 рік. Фактично це – основний документ, яки визначатиме фінансове, господарське, соціальне, освітнє та культурне життя громади у наступному році.

Депутати також затвердили цілий ряд галузевих програм, Програму та План соціально-економічного розвитку сільської ради на 2021 рік, встановили вартість харчування дітей у закладах освіти.

Як завжди було багато так званих земельних питань: надання дозволів на розроблення детальних планів територій та їх затвердження, надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою та їх затвердження, затвердження проектів землеустрою тощо.

Депутати сільської ради на другій сесії восьмого скликання затвердили бюджет Байковецької громади на 2021 рік. З проектом бюджету їх ознайомила начальниця фінансово-господарського відділу Світлана Галіяш.

Зокрема, заплановано отримати у наступному році майже 157 млн. грн. доходів.

Як розподілені ці кошти? Уже традиційно, найбільше фінансів буде спрямовано на галузь освіти – майже 51 млн. грн. з загального фонду і більше 3 млн. грн. з спеціального фонду.

На здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури передбачено понад 10 млн. грн.

Більше 8 млн. грн. планується виділити на соціальний захист населення.

На благоустрій населених пунктів у бюджеті закладено загалом близько 11 млн. грн.

Вкрай важливим для громади є стан доріг. Так от, на утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у місцевому бюджеті передбачено більше 5 млн. грн. з загального фонду і майже 8 млн. грн. – зі спеціального. Утім, йдеться тільки про ті дороги, які перебувають на балансі сільської ради.

Інші видатки:

– забезпечення діяльності будинків культури та клубів 7,5 млн. грн.;

– забезпечення діяльності бібліотек – понад 2 млн. грн.;

– компенсаційні витрати за пільговий проїзд окремих категорій населення пасажирським транспортом – 0,9 млн. грн.

Детальніше з бюджетом громади можна буде ознайомитися на офіційному сайті Байковецької сільської ради у розділі «Бюджет».