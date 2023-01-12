У Тернополі внаслідок аварії трьох автомобілів загинув чоловік, ще один у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 січня в м. Тернополі. Близько 19.00 годин по вул. Будного, напроти автомийки “Преміум”, зіткнулись три автомобіля, “BMW” та “Mercedes-Benz Atego 1018”.

Внаслідок аварії травмувались водії “ВАЗ 21099” та “BMW”. Водій “девяносто девятої” отримав травми різного ступеня важкості та був заблокований у понівеченому автомобілі. Лише за допомогою тернопільських рятувальників вдалось визволити потерпілого та передати працівникам швидкої медичної допомоги.

На жаль, водій “BMW” від отриманих травм загинув на місці події.