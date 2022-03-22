12:32 | 22.03.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі вночі затримали автомобіль з п’яними чоловіками, які мали зброю

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Сьогодні близько 1-ї години ночі, на вулиці 15-го Квітня, інспектори помітили транспортний засіб Ataman, який перевозив пасажирів у період комендантської години.

Поліцейські зупинили його та з’ясували, що в салоні авто перебувають чоловіки з явними ознаками алкогольного сп’яніння, які мають з собою предмети схожі на зброю та боєприпаси до неї без відповідних дозвільних документів.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, для подальшого вилучення зброї та з’ясування всіх обставин цієї події.

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