У Тернополі вночі затримали автомобіль з п’яними чоловіками, які мали зброю

Сьогодні близько 1-ї години ночі, на вулиці 15-го Квітня, інспектори помітили транспортний засіб Ataman, який перевозив пасажирів у період комендантської години.

Поліцейські зупинили його та з’ясували, що в салоні авто перебувають чоловіки з явними ознаками алкогольного сп’яніння, які мають з собою предмети схожі на зброю та боєприпаси до неї без відповідних дозвільних документів.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, для подальшого вилучення зброї та з’ясування всіх обставин цієї події.