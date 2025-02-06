У Тернополі водій на Audi протаранив… прокуратуру

Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники Тернопільського райуправління поліції. Аварія трапилася 5 лютого близько 19:45.

Двадцятирічний водій автомобіля Audi A6, рухаючись Листопадовою в напрямку вулиці Патріарха Йосифа Сліпого, не впорався із керуванням та допустив наїзд на ліхтар дорожнього освітлення, а після цього в’їхав у фасад будинку – в Тернопільську обласну прокуратуру. Кермувальник тілесних ушкоджень не отримав, але внаслідок ДТП автівка пошкодила обʼєкт культурної спадщини.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та працівники патрульної поліції.

За попередньою інформацією, водій автівки був тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 298 Кримінального кодексу України – умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин.