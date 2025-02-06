На Тернопільщині судитимуть 3 місцевих жителів за жорстоке поводження з твариною

Прокурори Бережанської окружної спільно з прокурорами СЕП Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 3 жителів Тернопільського району, обвинувачених у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до тілесних ушкоджень та загибелі тварини, вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Прокурори принципово відреагували на оприлюднене відео у соцмережах, на якому кілька осіб цинічно і жорстоко поводились з диким кабаном. Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний працівник одного з аграрних підприємств, який здійснював збір кукурудзи у полі в Тернопільському районі і двоє вільнонайманих водіїв, що перевозили автомобілями зібраний врожай.

Встановлено, що під час сільськогосподарських робіт в жатку комбайна потрапив дикий кабан. Він не міг нормально пересуватися, бо отримав ушкодження кінцівок. Користуючись безпорадним станом тварини, обвинувачені завдали їй додаткових тілесних ушкоджень металевим гайковим ключем та ножем.

Обвинувачені під час слідства вже добровільно відшкодували понад 300 тис грн екологічних збитків, завданих довкіллю внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі слідчого відділення ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в області.