У Тернополі необхідно оцінити два об’єкти

РВ по Тернопільській області оголосило конкурс оцінювачів, яких буде залучено до оцінки об’єктів:

– площадку з щебеневим покриттям площею 126,0 кв. м (вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль);

– частину площадки з асфальтним покриттям площею 105,0 кв. м (вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль)

Останній день прийому конкурсної документації – 19 липня 2018 року. Конкурс оцінювачів відбудеться 26 липня 2018 року.

Документація приймається у РВ (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604), тел. для довідок – 25-04-87.

Детальна інформація – у газеті «Відомості приватизації» № 56 від 11 липня 2018 року.