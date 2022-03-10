У Тернополі водіям погрожують вилученням авто через грубі порушення ПДР

Чимало скарг поступає від тернополян на хамську поведінку приїжджих водіїв. Вони паркуються, де заманеться. Скажімо, 8 березня дорогі автомобілі з номерами реєстрації Київської та Херсонської областей припаркувалися на тротуарі зупинки біля Коооперативного коледжу.

Відтак правоохоронцям вже дано доручення робити превентивні рейди, щоб донести до переселенців інформацію про недопустимуть порушень ПДР.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ОВА Володимир Труш.

«Звертаюся до водіїв, які прибули в нашу область. Якщо паркуєтесь, то дивіться, де ви це робите. Дано завдання патрульній поліції, що автомобілі грубих порушників будуть вилучати, не залежно, з якого регіону авто, і також складати адмінпротоколи. Наразі ми ще не приймали рішення, щоб автомобілі грубих порушників вилучати на потреби армії. Але в подальшому, якщо будуть проїзди на червоне світло, паркування на зебрі, то будемо з цим боротися. Давайте поважати одне одного», – закликав Труш.

Він також повідомив, що учора на потреби оборони було вилучено ще 5 автомобілів нетверезих водіїв.

«Серед них – досить непогані авта. Скажімо, Форд Куга, БМВ-730. Ца авта ми передали Нацгвардії та Територіальній обороні, тепер наші оборонці можуть їздити на комфортних автомобілях», – зауважив голова ОВА.

0352