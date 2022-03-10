З офіційних доходів жителів Тернопільщини бюджети вже отримали понад 103,5 млн гривень 

Понад 103,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб сплатили з офіційних доходів жителі Тернопільщини за вісім днів березня цього року.

Загалом за січень-лютий 2022 року надходження даного платежу перевищили 807,1 млн гривень. Приріст до аналогічного періоду минулого року склав 21 відсоток або на 139,7 млн грн більше. При цьому державний бюджет отримав 171,3 млн грн, а скарбниці територіальних громад – 635,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Варто зазначити, що податок на доходи є важливим джерелом наповнення, як місцевих так і державного бюджету. Значна частина його справляється із заробітних плат працівників, тож роботодавці, які в час війни створюють робочі місця, офіційно працевлаштовують своїх працівників, підвищуючи рівень заробітної плати, роблять важливий вклад у економіку нашої країни, забезпечують їй фінансову підтримку. Завдяки цьому здійснюється й підтримка наших Збройних сил.

Тож разом – до перемоги!