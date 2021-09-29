У Тернополі “винайшли” дуже корисну і добру бацилу
От працівники обласної бібліотеки для дітей трохи помудрували у своїй бібліотечній лабораторії і винайшли дуже корисну і добру бацилу – Вірус читання.
А щоб вірус поширився якнайшвидше, вони понесли його в широкі маси. Одночасно у декількох локаціях бібліотекарі проводили опитування серед юних мешканців та гостей Файного міста, під час якого було виявлено вже чимало «інфікованих» Вірусом читання!
Відтак, їм вдалося встановити і головних збудників «зараження». Ними виявились твори сучасних українських авторів, як от: Андрія Кокотюхи, Сергія Гридіна; нашумілих письменників-фантастів – Джоан Роулінг, Роальда Дала, Стівена Кінга, а також короля детективного жанру, творця непереможного Шерлока Холмса – Артура Конан Дойля .