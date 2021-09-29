У Тернополі “винайшли” дуже корисну і добру бацилу

Подейкують, що усі віруси створюють злі генії .

От працівники обласної бібліотеки для дітей трохи помудрували у своїй бібліотечній лабораторії і винайшли дуже корисну і добру бацилу – Вірус читання.

А щоб вірус поширився якнайшвидше, вони понесли його в широкі маси. Одночасно у декількох локаціях бібліотекарі проводили опитування серед юних мешканців та гостей Файного міста, під час якого було виявлено вже чимало «інфікованих» Вірусом читання!