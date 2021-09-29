З 1 жовтня у громадському транспорті Тернополя не прийматимуть готівку

Нагадаємо, що з 1 жовтня у громадському транспорті Тернополя зміниться тариф на проїзд. Для власників “Файної картки” він коштуватиме 8 грн, для пасажирів, що здійснюватимуть оплату за проїзд у міському громадському транспорті неперсоніфікованим електронним квитком тариф становитиме 9 гривень, а для тих, хто сплачуватиме за проїзд безконтактною банківською картою, або разовим проїзним квитком, вартість проїзду складатиме 10 гривень.

Також з 1 жовтня у Тернополі запроваджують єдиний квиток на усі види громадського транспорту. Пересадки протягом 30-ти хв стануть безкоштовними.