У Тернополі висадили алею з катальп

У Тернополі стало на одну зелену зону більше. «Алею єднання» з двадцяти бегнонієподібних катальп висадили минулого понеділка на проспекті Степана Бандери.

Нові дерева посадили на масиві “Східний” — біля монументу літака. Алею створили не просто так – вона символізуватиме об’єднання переселенців із тимчасово окупованих територій України з місцевими жителями у рамках проекту «Файне єднає».

Саджали катальпи переселенці, пересічні тернополяни, а також працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.

Погода в цей день не надто сприяла садівництву, однак під професійним керівництвом головного спеціаліста-ландшафтника відділу благоустрою та екології Тернопільської міської ради Світлани Молодецької, активістам вдалось здійснити задумане.

За інформацією Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.