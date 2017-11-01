Дисциплінарна комісія прокурорів відсторонила від посади тернопільського прокурора



Сьогодні кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відсторонила від посади заступника керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Кобелю Т.Я. Слухання щодо звільнення з посади заплановано на 15 листопада 2017р.

Обрана комісією дисциплінарна відповідальність – наслідок абсолютно протиправних та корумпованих методик роботи Кобелі Т.Я. – повідомляють активісти “Автомайдану”

Нагадаємо, про легенду чортківського кривосуддя Тернопільський осередок ВО “Автомайдан” зовсім нещодавно уже розповідав: goo.gl/JT1Fg2, goo.gl/DqFKGo, goo.gl/bEiDAQ.