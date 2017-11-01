Конкуренція Хеллоуіну. У тернопільській бібліотеці відзначали “Свято гарбуза”

Діти та дорослі, які відвідали вчора гарбузове свято в Тернопільській міській бібліотеці №2, дізнатися цікаві факти з історії проведення свята врожаю, під час якого в Україні шанували хазяїна городу – гарбуза. “Свято гарбуза” у певному сенсі є українським аналогом Хелоуіну.

З нагоди такої події у бібліотеці створили книжкову інсталяцію “Книжковий гарбуз” та запросили присутніх до обговорення змісту свята. Діти заздалегідь спеціально підготували готичну виставу, яку показали в бібліотеці, використовуючи тематичний грим.