У Тернополі з-під бетону звільнили річку Рудка

Розпочалися роботи з реконструкції та відновлення роботи очисного колектора у парку ім. Т. Шевченка. Роботи проводяться з метою розчистки від наносів та донних відкладів, покращення гідрологічного режиму і санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став».

Як розповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський, раніше на даному очисному колекторі була річка Рудка. В результаті обстеження було виявлено перекриття колектора металічними трубами, відповідно, у дощову погоду спостерігалися підтоплення окремих ділянок дороги в місті, адже вода не мала куди відходити.

В рамках реконструкції працівники підрядної організації підняли плити перекриття та наразі проводять там демонтажні роботи. Також прийнято рішення підняти дно колектора, щоб вода у ньому не застоювалася. Колектор буде відкритого типу, загальною протяжністю близько 300 метрів. Усі зелені насадження поруч будуть максимально збережені, – обіцяють у міській раді.

Нагадаємо, що нещодавно відбулися громадські обговорення щодо проведення робіт з очищення Тернопільського ставу.