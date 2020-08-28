У Тернополі відбудеться футбольний турнір приурочений пам’яті відомого журналіста

У суботу, 29 серпня, на спортивному майданчику зі штучним покриттям Тернопільської ЗОШ №10 відбудеться традиційний “Кубок преси” з футболу. Вже сьомий рік він приурочений пам’яті відомого турнопільського журналіста, учасника футбольної команди “Кореспондент” Володимира Дмитровича Кузика.

У турнірі братимуть участь шість команд, розподілені на дві групи “А” і “Б”. По два кращих колективи виходять у півфінал, де за олімпійською системою буде розіграно звання чемпіона та призерів.

Календар «Кубка преси’2020 пам’яті Володимира Кузика»

09.00. (Група А) «Кореспондент-1» — Збірна суддів АФТ

09.25. (Група В) «Кореспондент-2» — Збірна 10 школи «Веселі хлоп’ята»

09.50. Відкриття

10.00. (Група А) Збірна суддів АФТ — «Вставай Сонце»

10.25. (Група В) Збірна Тернопільської міської ради — «Кореспондент-2»

10.50. (Група А) «Кореспондент-1» — «Вставай Сонце»

11.15. (Група В) Збірна ТМР — Збірна 10 школи «Веселі хлоп’ята»

11.45. Півфінал 1. А1 — В2

12.10. Півфінал 2. В1 — А2

12.40. Матч за 3 місце.

13.05. Фінал

13.30. Нагородження.

Запрошуємо шанувальників футболу відвідати цікаві змагання.