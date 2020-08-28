У Тернополі відбудеться футбольний турнір приурочений пам’яті відомого журналіста
У суботу, 29 серпня, на спортивному майданчику зі штучним покриттям Тернопільської ЗОШ №10 відбудеться традиційний “Кубок преси” з футболу. Вже сьомий рік він приурочений пам’яті відомого турнопільського журналіста, учасника футбольної команди “Кореспондент” Володимира Дмитровича Кузика.
У турнірі братимуть участь шість команд, розподілені на дві групи “А” і “Б”. По два кращих колективи виходять у півфінал, де за олімпійською системою буде розіграно звання чемпіона та призерів.
Календар «Кубка преси’2020 пам’яті Володимира Кузика»
09.00. (Група А) «Кореспондент-1» — Збірна суддів АФТ
09.25. (Група В) «Кореспондент-2» — Збірна 10 школи «Веселі хлоп’ята»
09.50. Відкриття
10.00. (Група А) Збірна суддів АФТ — «Вставай Сонце»
10.25. (Група В) Збірна Тернопільської міської ради — «Кореспондент-2»
10.50. (Група А) «Кореспондент-1» — «Вставай Сонце»
11.15. (Група В) Збірна ТМР — Збірна 10 школи «Веселі хлоп’ята»
11.45. Півфінал 1. А1 — В2
12.10. Півфінал 2. В1 — А2
12.40. Матч за 3 місце.
13.05. Фінал
13.30. Нагородження.
Запрошуємо шанувальників футболу відвідати цікаві змагання.