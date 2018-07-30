У Тернополі з початку року сталося 19 нещасних випадків на виробництві, з них чотири — зі смертельними наслідками

Кожний нещасний випадок на виробництві – це трагедія. Трагедія як для потерпілого, так і для членів його родини. Передусім, це значні матеріальні витрати: на лікування, у разі потреби – оперативне втручання, придбання засобів реабілітації, а також втрата працездатності і, відповідно, заробітку.

Чимало проблем, які виникають після настання нещасного випадку, вирішує Фонд соціального страхування України, але лише в тому випадку, якщо потерпіла особа була офіційно працевлаштована і за неї сплачувався єдиний державний соціальний внесок, тобто особа була застрахованою.

Практика показує, що, на жаль, мають місце випадки, коли роботодавці, з метою ухилення від сплати податків, приймають працівників на роботу неофіційно. І цим позбавляють їх можливості у разі настання нещасного випадку на виробництві отримати допомогу Фонду. Крім того, залишають родини потерпілих наодинці з бідою, без страхових виплат та соціальних послуг.

У 2017 році стався нещасний випадок зі смертельним наслідком після ураження молодого чоловіка електричним струмом. Потерпілий був допущений роботодавцем – фізичною особою-підприємцем до виконання робіт підвищеної небезпеки без оформлення трудових відносин та відповідних медичних оглядів.

Цього року в результаті падіння з висоти був смертельно травмований один із працівників. Потерпілий був допущений до виконання робіт із порушенням процедури трудового законодавства України, а саме: роботодавець не подавав повідомлення про прийняття працівника на роботу, та, відповідно, не сплачував єдиний внесок. Інформація щодо трудових відносин між громадянином та роботодавцем відсутня.

В обох випадках сім’ї не отримали одноразової та щомісячної допомоги від Фонду у зв’язку із втратою годувальника.

Є окремі горе-підприємці, які замість того, щоб займатися роботою з профілактики виробничого травматизму, намагаються приховувати такі випадки. Однак вони все одно стають відомі відповідним структурам, які повинні слідкувати за охороною праці. У подальшому призначаються спеціальні розслідування, а винні притягуються до відповідальності. З початку року адміністративні стягнення в місті Тернопіль були накладені на 4 керівників.

Тому ще раз потрібно звернути увагу на недопустимість укриття від обліку нещасних випадків, які сталися на виробництві.

Від початку року в місті Тернопіль сталося 19 нещасних випадків на виробництві, із них: 4 випадки зі смертельними наслідками, 6 випадків з можливою інвалідністю і 9 – із тимчасовою втратою працездатності.

Підрозділ страхових експертів з охорони праці Тернопільського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області займається питаннями профілактики виробничого травматизму, здійснює моніторинг та аналіз випадків, які сталися, з’ясовує їх причини та наслідки. Кожен спеціаліст завжди готовий прийти на допомогу всім охочим, щоб на підприємствах була належним чином організована робота з охорони праці. У такому разі працівники Фонду намагаються відійти від контролюючих функцій і запроваджують предметне надання допомоги для підприємств, організацій, установ, фізичних особіб-підприємців.

Працівники відділу завжди готові кваліфіковано відповісти на будь-які звернення з питань охорони праці та попередження виробничого травматизму. Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 (3 поверх), тел.: 52-43-92.

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