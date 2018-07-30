Підірвали залізничний міст, палили будинки та забирали худобу, – як російські війська з Теребовлі тікали

Переклад з брошури Казимира Міссони «Москалі в Теребовлі».

Москалі, втративши голову, під час відступу підірвали залізничний міст в Трембовлі (їх відступ у 1915 році був абсолютно спокійним). Німецький літак стріляв з кулемета по таборах на Замковій горі. Регулярні війська в паніці тікали через Теребовлю. Солдати кидали зброю та військову техніку, ті не заважали їм тікати.

Російський магазин одягу та взуття розташовувався у житловому будинку Фішера на вулиці Колійовій. Відступаючі солдати тут же скинули стару форми, і на вулиці перевдягалися в нову.

Російське командування формувало полки лише за межами Теребовлі, і в той же час відправили підрозділи, яким вже наказували прикривати відступ.

У Теребовлі почали палити будинки втретє. Спалені будинки під Замком, млин Кепла, висаджені мости біля Ратуші, залізничні в Кровінці, в Плебанівці, також були висаджені невеликі мости.

Спалено будинок магістрату – вежа (15 м.) і годинник впали вночі після 1-ої години. Спалили обидві казарми, в яких розташовувалися лікарні та великий критий манеж, в якою знаходилися лікарняні магазини. Висаджено також склади амуніції поряд з вокзалом, що призвело до спалення декількох будинків у цьому районі. Не вдалося підірвати міст над Потоком (на стороні Плебанівки). Коли було оголошено, що солдати підірвуть урядові будівлі, люди поховалися, великий страх охопив мешканців. “Гуркіт детонації був жахливий; цегли ікаміння літали в повітрі, як ворони; всі шибки в вікнах повипадали”. Млин в Кровінці водно-турбіновий, побудований перед війною Національним департаментом для потреб повіту, був спалений, щоб не залишити німцям господарського обладнаня. Втікаючи російське військо забирало всю худобу та коней, щоб вони не дісталися в руки ворога. Їжу не забирали. Незважаючи на відступ і паніку москалів, торгівля була жвавою. Російські солдати продавали риба, борошно та інші продукти для трембовлян, які вони награбували чи розібрали з магазинів. Близько 8 години ранку з’явилися перші німецькі патрулі в Трембовлі. Російська артилерія боронила свій відступ, обстрілюючи дорогу з Княжої Гори, а також захищали доступ до Кровінки. Німці нейтралізували російську артилерію. Сильний бій тоді йшов навколо фільварку в Кровінці, де полягло багато росіян та німців. Німецькі колони, проходячи через Теребовлю, зупинилися на лінії Боричівка, Ілавце; росіяни засіли в Медоборах. Число німецьких військ, що наступали на росіян було малим, порівняно з кількістю росіян. Через Теребовлю пройшло два німецьких батальйони, без резерву.

Німці не йшли далі, оскільки вони були занадто слабкими і навіть не досягли лінії Збруча. Слід зазначити, що з боку Росії в битві брали участь також жіночі батальйони.

В Різдв’янах населення натрапило на польських легіонерів, які воювали з російською стороною. Ті самі польські легіонери врятували Чортків від грабежу відступаючою російськоюї армією