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Підірвали залізничний міст, палили будинки та забирали худобу, – як російські війська з Теребовлі тікали

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Переклад з брошури Казимира Міссони «Москалі в Теребовлі».
Москалі, втративши голову, під час відступу підірвали залізничний міст в Трембовлі (їх відступ у 1915 році був абсолютно спокійним). Німецький літак стріляв з кулемета по таборах на Замковій горі. Регулярні війська в паніці тікали через Теребовлю. Солдати кидали зброю та військову техніку, ті не заважали їм тікати.
Російський магазин одягу та взуття розташовувався у житловому будинку Фішера на вулиці Колійовій. Відступаючі солдати тут же скинули стару форми, і на вулиці перевдягалися в нову.
Російське командування формувало полки лише за межами Теребовлі, і в той же час відправили підрозділи, яким вже наказували прикривати відступ.
У Теребовлі почали палити будинки втретє. Спалені будинки під Замком, млин Кепла, висаджені мости біля Ратуші, залізничні в Кровінці, в Плебанівці, також були висаджені невеликі мости.
Тимчасове відновлення залізничного моста через Гнізну в Теребовлі
Спалено будинок магістрату – вежа (15 м.) і годинник впали вночі після 1-ої години. Спалили обидві казарми, в яких розташовувалися лікарні та великий критий манеж, в якою знаходилися лікарняні магазини. Висаджено також склади амуніції поряд з вокзалом, що призвело до спалення декількох будинків у цьому районі.
Такою була вежа магістрату до того, як її спалили москалі
Не вдалося підірвати міст над Потоком (на стороні Плебанівки). Коли було оголошено, що солдати підірвуть урядові будівлі, люди поховалися, великий страх охопив мешканців. “Гуркіт детонації був жахливий; цегли ікаміння літали в повітрі, як ворони; всі шибки в вікнах повипадали”.
Млин в Кровінці водно-турбіновий, побудований перед війною Національним департаментом для потреб повіту, був спалений, щоб не залишити німцям господарського обладнаня.
Втікаючи російське військо забирало всю худобу та коней, щоб вони не дісталися в руки ворога. Їжу не забирали.
Таким було Підзамче після війни
Незважаючи на відступ і паніку москалів, торгівля була жвавою. Російські солдати продавали риба, борошно та інші продукти для трембовлян, які вони награбували чи розібрали з магазинів.
Загальний вид на спалене москалями місто після війни

Близько 8 години ранку з’явилися перші німецькі патрулі в Трембовлі. Російська артилерія боронила свій відступ, обстрілюючи дорогу з Княжої Гори, а також захищали доступ до Кровінки. Німці нейтралізували російську артилерію. Сильний бій тоді йшов навколо фільварку в Кровінці, де полягло багато росіян та німців. Німецькі колони, проходячи через Теребовлю, зупинилися на лінії Боричівка, Ілавце; росіяни засіли в Медоборах. Число німецьких військ, що наступали на росіян було малим, порівняно з кількістю росіян. Через Теребовлю пройшло два німецьких батальйони, без резерву.

Москалі в Кровінці

Німці не йшли далі, оскільки вони були занадто слабкими і навіть не досягли лінії Збруча. Слід зазначити, що з боку Росії в битві брали участь також жіночі батальйони.
В Різдв’янах населення натрапило на польських легіонерів, які воювали з російською стороною. Ті самі польські легіонери врятували Чортків від грабежу відступаючою російськоюї армією

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