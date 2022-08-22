У Португалії вівчарку з Тернополя навчили самостійно шукати людей

Вівчарка з Тернопільщини стала єдиною в Україні, яка вміє шукати людей за методом Аркон. Він полягає у тому, що собака бере участь у пошуку сама, без допомоги кінолога. Чотирирічну Фіону навчали цього методу в Португалії. Вона отримала міжнародний сертифікат. Про це розповів кінолог собаки Тарас Жук.

За його словами, зараз вівчарка повернулася додому і продовжить допомагати тернопільським рятувальникам, з якими працює два роки.

“Ми робимо тренувальний пуск для того, щоби побачити, як працює собака в реальних умовах. На початковому етапі починає шукати. Тобто, вона не бачила, де я, вона не знає, де я. Вона обшукує територію. Коли знаходить людину, то голосом позначає це місце. Гавкає доти, доки не підійде провідник”, – розповіла начальниця кінологічного відділення пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Катерина Кузик.

У Португалії шукати людину без допомоги інструктора німецьку вівчарку Фіону навчали разом з іншими собаками з України. Але собака тернопільських рятувальників єдина на цих навчаннях отримала сертифікат з пошуку людей за методом Аркон, розповів кінолог Тарас Жук.

“У Португалії Фіону перевчали на інший метод – метод Аркон, який дозволяє собаці працювати більш автономно. Кінолог за методом Аркона залишається на місці під час пошуку. Собака більше задіює свої ресурси: нюх, слух, запах. Тобто, кожен день ми напрацьовували більшу самостійність для собаки”, – каже чоловік.

Навчання в Потругалії тривало три тижні.

“Навчання в нас проходило як теоретичне, так і практичне. Теоретичне навчання починалося о 8 ранку, а закінчувалося близько 8 вечора. Ми виїжджали на тренувальний центр в будь-який час доби. Чи це ранок, обід чи вечір, чи дуже спекотно, чи прохолодно. Тобто, собака вчилася в будь-яких умовах, за будь-яких температурних режимів. Це потрібно було для того, щоби тварина в якийсь момент не відмовилася від такої роботи, бо вона не знає, як себе вести. Практичні заняття проводили в техногенному завалі. Тобто, собака повинна була знайти на різних глибинах, на різних висотах умовного травмованого”, – сказала начальниця кінологічного відділення пожежно-рятувальної служби Тернопільщини.





Суспільне