У Тернополі затримали п’яного водія

Патрульні виявили нетверезого водія, ступінь спʼяніння якого перевищував допустиму норму понад 12 разів.



Учора на вулиці Володимира Винниченка патрульні помітили автомобіль Opel, який рухався з порушенням ПДР.



Спілкуючись із водієм, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Тож поліцейські запропонували керманичу пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що він погодився. Результат огляду виявився позитивним. Прилад Драгер зафіксував 2,47 проміле алкоголю в крові водія.



Патрульні склали на громадянина адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування автомобілем.



Будьте свідомими та відповідальними, не сідайте за кермо на підпитку

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