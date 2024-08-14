12:49 | 14.08.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі затримали п’яного водія

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Патрульні виявили нетверезого водія, ступінь спʼяніння якого перевищував допустиму норму понад 12 разів.

Учора на вулиці Володимира Винниченка патрульні помітили автомобіль Opel, який рухався з порушенням ПДР.

Спілкуючись із водієм, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Тож поліцейські запропонували керманичу пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що він погодився. Результат огляду виявився позитивним. Прилад Драгер зафіксував 2,47 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на громадянина адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування автомобілем.

Будьте свідомими та відповідальними, не сідайте за кермо на підпитку❗️

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