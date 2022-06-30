У Тернополі затримали п’яного водія, який перевозив наркотики

Цієї ночі тернопільські патрульні виявили нетверезого водія, який перевозив наркотики.

Учора, близько 23-ї години, патрулюючи на вулиці Лесі Українки, інспектори помітили автомобіль Volkswagen, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Охоронці порядку зупинили автівку та, під час спілкування з водієм, виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Окрім того, під час спілкування з патрульними чоловік помітно нервував та тримав руки в кишенях. Інспектори провели, відповідно до закону, поверхневу перевірку та виявили у громадянина згорток із невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною.

Поліцейські вирішили оглянути й траспортний засіб. У результаті перевірки в салоні автівки охоронці порядку виявили поліетиленовий пакет, в якому знаходились понад 50 згортків із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною.

Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали, направили транспортний засіб на арештмайданчик та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.