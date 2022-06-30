Тернопільські прокурори відправили до суду злочину організацію

Судитимуть 8 учасників злочинної організації через незаконний гральний бізнес

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації за ст. 255 (Створення злочинної організації та участь у ній), ст. 203-2 (Організація грального бізнесу) Кримінального кодексу України.

Злочинна організація, під керівництвом раніше неодноразово судимого громадянина, який перебував в одній з установ відбування покарання Тернопільщини, діяла на території м. Запоріжжя упродовж 2020 – 2022 років. Учасники організації за допомогою комп’ютерного обладнання з доступом до мережі «Інтернет» та ігрових автоматів без відповідної ліцензії організували та проводили азартні ігри у 8 гральних залах.

Клієнти туди потрапляли в основному за попередніми рекомендаціями інших гравців й були внесені у відповідну базу закладів.

Під час обшуків, проведених правоохоронцями, припинено незаконну діяльність гральних залів злочинної організації, вилучено комп’ютерну техніку, ігрові автомати, а також доходи злочинного угруповання від незаконної діяльності.

Накладено арешт на гральні автомати й комп’ютери на суму понад 1 млн грн.

Розслідування здійснювали слідчі поліції.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, – повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.