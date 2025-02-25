13:58 | 25.02.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі затримали водія “під кайфом”

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24 лютого близько 17-ї години, на вулиці Протасевича ми зупинили автомобіль Volkswagen, керманич якого порушив ПДР.

Спілкуючись із 29-річним чоловіком, патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у встановленому законодавством порядку.
❗️Лікар-нарколог підтвердив, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння.
Тож поліцейські відсторонили порушника від керування та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) — штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік.
Рішення у справі прийматиме суд.

🚨 Нагадуємо: сідаючи за кермо у стані спʼяніння, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху. Дотримуйтеся правил!

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