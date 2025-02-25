У Тернополі затримали водія “під кайфом”
24 лютого близько 17-ї години, на вулиці Протасевича ми зупинили автомобіль Volkswagen, керманич якого порушив ПДР.
Спілкуючись із 29-річним чоловіком, патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у встановленому законодавством порядку.
Лікар-нарколог підтвердив, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння.
Тож поліцейські відсторонили порушника від керування та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) — штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік.
Рішення у справі прийматиме суд.
Нагадуємо: сідаючи за кермо у стані спʼяніння, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху. Дотримуйтеся правил!