У Тернополі затримали водія “під кайфом”

24 лютого близько 17-ї години, на вулиці Протасевича ми зупинили автомобіль Volkswagen, керманич якого порушив ПДР.

Спілкуючись із 29-річним чоловіком, патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у встановленому законодавством порядку.

Лікар-нарколог підтвердив, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Тож поліцейські відсторонили порушника від керування та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) — штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік.

Рішення у справі прийматиме суд.

Нагадуємо: сідаючи за кермо у стані спʼяніння, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху. Дотримуйтеся правил!