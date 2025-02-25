Хвилина мовчання на честь Руслана ВОЛОШИНА

Руслан ВОЛОШИН був турботливим батьком двох діток – донечки Катрусі та синочка Максимка. 30-річний захисник з Тернопільщини завжди відчував відповідальність за свою родину та країну.

У перші дні повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав 105-ї бригади територіальної оборони. Як стрілець стрілецької роти, Руслан мужньо боронив позиції на Харківщині.

28 грудня 2022 року поблизу села Масютівка, під час мінометного та танкового обстрілу, життя відважного воїна обірвалось від осколкового поранення.

За особисту мужність Руслан ВОЛОШИН нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

У глибокій скорботі залишились батьки, дружина Христина, маленькі діти, брат та сестри, які бережуть світлу пам’ять про люблячого батька та відданого захисника України.