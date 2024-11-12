У Тернополі збудують нову ТЕЦ на біомасі

Тернопіль отримає фінансування для модернізації системи централізованого теплопостачання для додаткової енергетичної безпеки. Відповідне рішення про підтримку отримання додаткового Гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) буде прийнято уже на найближчому засіданні сесії Тернопільської міської ради, повідомляють у міській раді.

Відповідно до цієї угоди, сума фінансування зросте на 3 мільйони євро грантових коштів на проведення робіт з модернізації системи теплопостачання у місті. Новий етап фінансування відкриває можливості для будівництва у Тернополі теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на біомасі та встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Будівництво нової ТЕЦ на біомасі

Основною частиною проекту стане будівництво нової теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на біомасі. Об’єкт планують звести на базі існуючої котельні. Важливою перевагою використання існуючої котельні є можливість уникнути тривалих процедур підключення до мереж електропостачання та водопостачання, що значно прискорить реалізацію проекту.

Нова ТЕЦ на біомасі є вкрай важливим об’єктом, що дозволить зменшити ризики, пов’язані з пошкодженням чи руйнуванням об’єктів критичної інфраструктури, і значно підвищить надійність теплопостачання для мешканців міста. ТЕЦ забезпечить незалежність від енергетичної мережі та зможе покрити частину потреб міста в електричній та тепловій енергії. Це особливо актуально в умовах повномасштабної війни та регулярних атак на енергетичну систему країни.

Окрім того, використання біомаси як палива дозволить значно скоротити витрати природного газу для обігріву та відповідно знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Стратегічний крок для енергетичної безпеки Тернополя

Будівництво ТЕЦ у Тернополі також надасть додатковий захист у випадку аварійного відключення електроенергії, дозволивши стабільно функціонувати важливим об’єктам критичної інфраструктури, таким як медичні та освітні заклади, а також іншим системам, необхідним для життєдіяльності мешканців.