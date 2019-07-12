У Тернополі збирають шкільне приладдя для дітей з кризових родин (відео)

Днями у Тернополі стартувала благодійна акція “Шкільний портфелик”. Її мета – забезпечити дітей із кризових, малозабезпечених, багатодітних родин, шкільним приладдям до початку навчального року.

Долучитися до акції може кожен бажаючий. Для дітей потрібно: шкільні рюкзаки; зошити; ручки; олівці; фломастери; пенали; альбоми; кольоровий папір; фарби та інше шкільне приладдя. Це все можна приносити в Тернопільський благодійний фонд «Карітас» вул. Замонастирська, 1.

Також можна перерахувтаи благодійні внески:

Код ЄДРПОУ 21162280

Р/рах. 2600201171387 ЦВ ПАТ Кредобанк МФО 325365 з позначкою: акція “Шкільний портфелик”?

“Шкільний портфелик” збиратимуть до кінця серпня. Таку акцію у Тернополі організовують уже понад 20 років.