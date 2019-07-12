Степан Барна: «Знаю, як залучити кошти на бібліотеку-довгобуд у Тернополі»

За останні чотири роки у Тернопільській області вдалося значно зменшити кількість довгобудів. Одним із найбільш проблемних сьогодні залишається довгобуд – обласна універсальна бібліотека, яку розпочали ще у 1984 році. Через відсутність фінансування, а тепер ще й через те, що об’єкт втратив свою доцільність, потрібно його переформатовувати під інше цільове призначення та шукати способи залучення фінансування.

Кандидат у народні депутати від Тернополя Степан Барна має не задум, а реальний план завершення бібліотеки-довгобуду. Днями він вкотре побував на об’єкті. Нагадує, ще за своєї каденції на посаді голови ОДА, зробив перші кроки, аби вдихнути життя у цю будівлю, аби з неї була реальна користь тернополянам.

«Спільно з нашою командою ми будемо ініціювати передачу даного приміщення на баланс Тернополя, бо у даних умовах лише так можливо «оживити» цю будівлю. Торік ми нарешті завершили процедуру оформлення землі, хоча об’єкт розпочали будувати ще 35 років тому. Ми розуміємо, що довгобуд можна ефективно використовувати як під приміщення для Тернопільської міської ради, так і під центр надання адміністративних послуг. Одним із джерел фінансування може бути залучення коштів із секторальної підтримки та співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку», – зазначив Степан Барна.

Він також підкреслив, що у Тернополі вже успішно завершили два довгобуди – це перинатальний центр «Мати і дитина» та Державний архів Тернопільської області.

«Наша команда показала свою ефективність у попередні роки. Зробить це й у майбутньому. Та щоб змінити статус бібліотеки-довгобуда на успішно реалізований проект потрібні спільні зусилля міської, обласної, районної ради та Кабінету Міністрів. Будучи у парламенті робитиму все для того, щоб незакінчену будівлю обласної бібліотеки використовували ефективно та з користю для міста», – запевняє Степан Барна.

Додамо, що тут планують проводити заходи різних спрямувань і масштабів. Не забули і про початкову задумку – у цій будівлі було заплановано розташування бібліотеки. Для неї таки відведуть площу, як і планувалось на початку, але дещо меншу.

На об’єкті разом з кандидатом у депутати побував і перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. Він зауважив, що для держави довгобуди – найдорожче.

«Балансова вартість бібліотеки коштує 40 мільйонів. А тому тепер ця будова ставить нові виклики. Міська та обласна влада пропонують створити центр інформаційного характеру та інновацій, використовувати приміщення під виставки тощо. Сьогодні міська влада просить передати цей об’єкт у комунальну власність, бо на даний момент управляє майном Кабінет міністрів України. І поки цей довгобуд на балансі в держави, його не можна розглядати як інвестиційний проект. А наше завдання зробити цей центр ефективним для людей і громади міста Тернопіль», – наголосив Степан Кубів.

Водночас, допоки будуть вирішуватися організаційні питання – Степан Барна закликає тернополян повідомити йому про те, що на думку містян, має розміщуватися в такому великому приміщенні.