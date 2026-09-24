У Тернополі збирають теплі ковдри для українських захисників
У Тернополі оголосили збір шерстяних та напівшерстяних ковдр для українських військовослужбовців. Про це повідомили у Туристично-інформаційному центрі Тернополя.
Містян закликають приносити коцики, якими вони не користуються. Зібрані речі передадуть туди, де вони потрібні захисникам.
Принести ковдри можна за такими адресами:
- субота-неділя — трикутний будиночок на Театральному майдані;
- понеділок-п’ятниця — офіс Туристичного центру міста Тернополя на вул. Грушевського, 2.