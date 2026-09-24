11:18 | 24.09.2026
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Новини Тернополя 

У Тернополі збирають теплі ковдри для українських захисників

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У Тернополі оголосили збір шерстяних та напівшерстяних ковдр для українських військовослужбовців. Про це повідомили у Туристично-інформаційному центрі Тернополя.

Містян закликають приносити коцики, якими вони не користуються. Зібрані речі передадуть туди, де вони потрібні захисникам.

Принести ковдри можна за такими адресами:

  • субота-неділя — трикутний будиночок на Театральному майдані;
  • понеділок-п’ятниця — офіс Туристичного центру міста Тернополя на вул. Грушевського, 2.

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