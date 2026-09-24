На Тернопільщині під час пожежі загинув 66-річний чоловік

У Чортківському районі внаслідок пожежі загинув 66-річний чоловік: поліцейські встановлюють обставини.

23 вересня близько 11:00 до співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в селі Ягільниця.

На місце події виїхали співробітники ДСНС та поліцейські. Рятувальники ліквідували пожежу, однак під час гасіння в будинку виявили тіло 66-річного господаря без ознак життя.

Попередньо встановлено, що пожежа, ймовірно, виникла через необережне поводження з вогнем під час куріння в ліжку.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними з вогнем та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Не паліть у ліжку та не залишайте без нагляду джерела відкритого вогню – необережність може призвести до пожежі та трагічних наслідків.