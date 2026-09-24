Майже три роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Михайло Сівта з Тернопільщини

Підтверджено загибель нашого Захисника Сівта Михайла Петровича, жителя села Майдан.

Михайло Сівта, 27 жовтня 1982 року народження, проходив військову службу за мобілізацією на посаді стрільця-помічника гранатометника підрозділу механізованих військ. Повідомляють в Копичинецькій міській раді.

Відданий військовій присязі та українському народові, він завжди мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи свободу і територіальну цілісність України, а також нас з вами.

Захисник довго вважався зниклим безвісти, але сьогодні стало відомо, що він поліг 20 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

Ще одне ім’я назавжди вписане у трагічний літопис боротьби України за свободу. Ще одна родина втратила рідну людину, а наша громада – свого Захисника.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Низький уклін Воїну за мужність та жертовність заради України.