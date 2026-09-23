Трагічно загинув сержант Олександр Тихонюк з Тернопільщини
На 53-му році життя трагічно загинув сержант Тихонюк Олександр Дмитрович. Повідомляють у Байковецькій громаді.
Загинув під час виконання військового обов’язку, захищаючи Україну.
Прощання та похорон відбудуться у п’ятницю.
Об 11:30 розпочнеться виїзд похоронного кортежу до Романового Села, де Герой жив та де його поховають.
Просимо всіх, хто знав Олександра, долучитися до прощання та провести його в останню путь.
Вічна пам’ять Захиснику України!
Щирі співчуття рідним і близьким