Трагічно загинув сержант Олександр Тихонюк з Тернопільщини

На 53-му році життя трагічно загинув сержант Тихонюк Олександр Дмитрович. Повідомляють у Байковецькій громаді.

Загинув під час виконання військового обов’язку, захищаючи Україну.

Прощання та похорон відбудуться у п’ятницю.

Об 11:30 розпочнеться виїзд похоронного кортежу до Романового Села, де Герой жив та де його поховають.

Просимо всіх, хто знав Олександра, долучитися до прощання та провести його в останню путь.

Вічна пам’ять Захиснику України!

Щирі співчуття рідним і близьким