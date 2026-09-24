У тернопільському магазині загубися хлопчик

До поліції надійшло повідомлення про зникнення дитини: шестирічний хлопчик пішов разом із братом до магазину, але згодом зник. Телефона при собі дитина не мала. За словами мами, подібна ситуація вже траплялася раніше.

На пошуки хлопчика оперативно вирушив наряд поліції охорони. Поліцейські знайшли дитину та передали мамі. На щастя, цього разу все закінчилося добре.

Правоохоронці нагадують батькам: якщо дитина зникла, не варто чекати, що вона самостійно повернеться. Одразу телефонуйте на спецлінію “102” і повідомляйте про зникнення.